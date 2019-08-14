Успенский пост 2019: сколько продлится, главные запреты и традиции

Успенский пост в народе еще называют Спасовкой, он длится две недели – с дня Первого Спаса 14 августа до 27-го числа. Он такой же строгий, как и Великий пост накануне Пасхи.

Что нельзя делать в Успенский пост, какие существуют запреты в еде и как его отмечать, передает Униан.

Почему пост называется Успенским

Успенский пост установлен православной церковью в честь Успения (смерти) Пресвятой Богородицы. Это — единственный пост в церковном году, посвященный Деве Марии. Смысл этого поста – почитание Богородицы, которая, зная о скорой кончине, постоянно постилась и молилась. Во время Успенского поста необходимо посетить храм и хотя бы раз исповедоваться и причаститься.

Сколько длится Успенский пост

Этот пост – самый короткий из многодневных постов, он длится всего две недели. И каждый год в одни и те же даты – с 14 по 27 августа. Начало Успенского поста - 14 августа – приходится на Медовый Спас, или праздник Маковея: верующие в этот день святят в храмах мед, маковые головки и фрукты, пекут пряники и пироги с медом и маком. Завершается Успенский пост 27 августа. 28 августа, в День Успения Пресвятой Богородицы, все ограничения в еде снимаются.

Что нельзя есть в Успенский пост:

- мясо и мясопродукты;

- яйца;

- молочные продукты;

- выпечку;

- рыбу;

- алкоголь.

Понедельник, среда, пятница – сухоядение, то есть в эти дни нельзя употреблять термически обработанную пищу. Разрешаются сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи. Запрещено теплое питье, алкоголь и растительное масло.

По вторникам и четвергам можно есть вареную пища без масла: каши, супы, отварной картофель.

В субботу и воскресенье можно употреблять горячую пищу с маслом. Рыбу и рыбные продукты можно есть на Преображение Господне, Яблочный спас 2019.

Успенский пост 2019: что нельзя делать:

- ругаться, ссориться;

- желать кому-либо зла, ведь оно непременно вернется к вам;

- устраивать шумные гуляния;

- отмечать свадьбу: можно расписаться, а гуляние перенести на другой день, после окончания поста;

- употреблять непостную пищу.



