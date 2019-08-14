В Японии из-за жары погибли 23 человека за неделю

Высокие температуры воздуха в Японии могут сохраняться на протяжении еще около двух недель. Не менее 23 человек погибли и еще более 12,7 тысячи попали в больницы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.

Статистика приводится за период с 5 по 11 августа. В общей сложности были госпитализированы 12 751 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в японской столице Токио – здесь в больницы были доставлены 1,46 тысячи человек, а также в префектурах Саитама (977 человек) и Осака (897 человек), передает Корреспондент.

Главной причиной стали высокие температуры после очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля. В некоторых районах страны столбик термометра поднимался выше 39 градусов.

Эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраняться на протяжении еще около двух недель, в связи с этим призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

Число пострадавших превышает отметку в 10 тысяч человек третью неделю подряд. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие несколько дней на обширной территории Японии сохранится жаркая погода. Вместе с этим южные районы Японии будут во власти надвигающегося тайфуна Кроса, который, как ожидается, принесет в регион ливневые дожди и штормовые ветры. Температура в южных и юго-западных районах не будет превышать 30 градусов, однако к концу недели вновь поднимется ближе к 35.

Напомним, в период с 29 июля по 4 августа в Японии от жары умерли 57 человек, госпитализация потребовалась 18 347 людям. Количество пострадавших за неделю, связанных с жарой, оказалось вторым с 2008 года, когда началась вестись такая статистика.