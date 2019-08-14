В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в крупном ДТП

Авария произошла в одном из подземных туннелей. Столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.

По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает G1 во вторник, 13 августа.

Инцидент произошел вечером (раннее утро среды по Киеву) в одном из подземных туннелей в центре столицы одноименного штата. Столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей, передает Корреспондент.

Четыре человека, состояние которых вызывало наибольшие опасения медиков, госпитализированы, остальным оказывается помощь на месте.

Участок трассы, связывающий центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины ДТП выясняются.