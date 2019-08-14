Депутат ПДС является совладельцем ресторана, который принял участие в протесте против повышения НДС

Говорит одно, а делает другое. Выяснилось, что одно из столичных заведений, которое приняло участие в протесте против повышения НДС в сегменте HoReCa, частично принадлежит депутату ПДС Дмитрию Алайбе. Хотя он сам активно продвигает инициативу Министерства финансов.

Согласно декларации о доходах депутата ПДС Дмитрия Алайбы, он является совладельцем двух столичных ресторанов. Работники одного из них не вышли на работу в знак протеста.

На официальной странице заведения в фэйсбуке написано, что ресторан будет закрыт 13 августа в знак протеста против инициативы правительства увеличить НДС в сегмента HoReCa. Однако администратор заведения отказался от комментариев на эту тему.

Сам же Дмитрий Алайба хоть и признался, что владеет 65% акций ресторана, заявил, что на самом деле не занимается управлением бизнеса и, что его подчинённые сами выбирают протестовать или нет.

В понедельник и вторник около ста столичных заведений закрылись на полчаса в знак протеста против решения властей. Сегодня сотрудники ресторанов намерены выйти на протест перед парламентом.

Ранее Дмитрий Алайба заявил, что если власти откажутся от повышения НДС, Молдова не получит кредит от МВФ, а это лишь усугубит кризис в стране. По его словам, у власти не будет денег на выплату зарплат и пенсий, и поскольку доходы граждан снизятся, сократится и прибыль самих рестораторов. Алайба убежден, что низкий НДС отрицательно скажется на отрасли.

Хотя еще в 2017 году, будучи директором Центра политик и реформ, он представил исследование, в котором сам рекомендовал снижение НДС.

Напомним, на прошлой неделе правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс. Среди них и увеличение НДС в области HoReCa до 20%. Ранее власти признали, что это одно из обязательств данных Международному валютному для получения кредита. С 1 октября прошлого года ставка НДС в отрасли HoReCa была снижена вдвое, до 10%.