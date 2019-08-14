Эдди Мерфи сыграл крестного отца рэпа

В картине в комедийном жанре рассказывается история жизни и карьеры музыканта Руди Рэя Мура.

Netflix опубликовала трейлер фильма Крейга Брюэра Меня зовут Долемайт. В картине в комедийном жанре рассказывается история жизни и карьеры Руди Рэя Мура, которого называют крестным отцом рэпа, передает Корреспондент.

Руди Рей Мур был актером, комиком, музыкантом, певцом и кинопродюсером, Он наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме Долемайт 1975 года, который сыграл огромную роль в развитии хип-хопа.

Актер называл себя крестным отцом рэпа, потому что многие исполнители хип-хопа использовали отрывки его записей, выступали вместе с ним или подражали ему. Среди них - Dr. Dre, Big Daddy Kane и 2 Live Crew. Snoop Dogg говорил: "Без Руди Рея Мура не было бы Snoop Dogg’а, и это действительно так".