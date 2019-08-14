Марина Таубер написала заявление на Лилиана Карпа в полицию за оскорбления и клевету

Ссора между законодателями попала в сферу ответственности правоохранителей. Депутат партии "Шор" Марина Таубер написала жалобу в полицию на имя коллеги из партии "Действие и солидарность" Лилиана Карпа. Она требует от него публичных извинений и опровержения сказанных ранее слов. Три недели назад Карп назвал Таубер "воровкой", так как ее имя фигурирует в отчете Kroll.

"Молчи, ты будешь сидеть, ты украла деньги и тебя посадят, по тебе тюрьма плачет. Верни пять миллионов, которые взяла и до сих пор не вернула. Воровка!"

Депутат партии "Шор" сообщила, что зарегистрировала жалобу в полиции во вторник, 13 августа. Жалоба содержит текст публичного извинения, которое ей должен принести Лилиан Карп. А именно, ему следует заявить, что обвинения в адрес Марины Таубер являются необоснованными, не соответствуют истине и являются клеветой в целом. Кроме этого, Карп также должен признать, что оскорбил Таубер на основании ложной информации, которая не соответствует действительности и наносит ущерб чести, достоинству и профессиональной репутации депутата от партии "Шор".

Марина Таубер также написала, что если Лилиан Карп не принесет ей публичных извинений, тогда она обратится с иском в суд и потребует моральной компенсации. В ответ Карп заявил, что не намерен извиняться перед Таубер, призвал ее признать свою причастность к банковскому мошенничеству и рекомендовал найти хорошего адвоката.

"Я никогда не извинюсь. Ей стоит купить принтер, отпечатать отчет Kroll и красной ручкой подчеркнуть все фирмы и имена, с которыми связана напрямую."

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву подтвердила, что жалоба зарегистрирована и будет рассмотрена. Она не смогла ответить, будет ли допрошен депутат Лилиан Карп, поскольку он пользуется депутатским иммунитетом. В понедельник депутаты партии "Шор" потребовали отменить парламентскую неприкосновенность для всех законодателей. Они разработали соответствующий законопроект о внесении поправок в Конституцию и призвали депутатов от всех фракций его поддержать.