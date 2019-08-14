В бельгийском городке позаботились о безопасности велосипедистов - установили специальную световую разметку

В бельгийском городке Хасселт установили специальную световую разметку для безопасности велосипедистов.

Во время поворота водители часто не замечают велосипедистов, которые пересекают прилегающую дорогу.

Для избежания столкновения на автодорогах города установили "лежачий светофор", отмечается в сюжете. Велосипедиста за 30 метров до разметки фиксируют специальные датчики, и тогда световая разметка становится красной. Пока такой светофор экспериментальный, передает Униан.

Установить систему в других городах властям мешает высокая цена — 20 тысяч евро.