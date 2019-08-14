Кабмин хочет отменить уплату налога на недвижимость со скидкой в 15%

Не заплатившим налог на недвижимость и земельный налог следует поспешить. До 15 августа это можно сделать без наложения пени. По данным Государственной налоговой службы, 80% граждан заплатили эти налоги до конца июня и воспользовались скидкой в 15%.

Вполне вероятно, что такая возможность предоставлялась в последний раз - правительство намерено упразднить эту льготу. Вера Тофилат из коммуны Бобейка Хынчештского района говорит, что успела заплатить налог на землю до 30 июня и сэкономила часть денег.

"На пенсию чуть больше тысячи леев даже 20 леев - это плюс. На эти деньги можно неделю покупать хлеб", - сказала жительница коммуны Бобейка Вера Тофила.

Многие жители коммуны возмущены тем, что за опоздание с выплатой налога начисляется пеня, тогда как оплатившим налог раньше крайнего срока хотят отменить скидку в 15%.

"В чем наша вина? По телевизору увидим в новостях, пойдем и заплатим. А 15 леев для нас немало"

"Если не заплатить, сразу же штраф выпишут"

"Мы с этих земель ничего не имеем, а платить приходится, чтобы все по закону было"

Мэр коммуны Бобейка говорит, что многие жители пользовались льготой, оплачивая налоги на недвижимость и на землю до 30 июня.

"913 человек воспользовались возможностью получить скидку. В денежном выражении это 22 тысяч леев. Практически, более 50% жителей комунны воспользовались этой возможностью и заплатили в указанный срок со скидкой", - сказал мэр коммуны Бобейка Лилиан Мустяцэ.

Представители Государственной налоговой службы напоминают, что крайний срок выплаты налогов без пени истекает 15 августа.

"Государственная налоговая служба рекомендует всем гражданам своевременно заплатить эти налоги и избежать штрафов и неустоек", - сказала пресс-секретарь Налоговой службы Ольга Бачу.

С начала текущего года в Национальный публичный бюджет в виде налогов на недвижимость и землю поступило 400 миллионов леев. Тем, кто не уложится в срок, грозит пеня в размере 0,03% от суммы налога за каждый просроченный день. Со следующего года правительство намерено ввести единый день крайнего срока уплаты этих налогов – 30 сентября. В министерстве финансов на звонки журналистов телеканала не ответили.