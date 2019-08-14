Facebook разрешила создавать AR-маски для инстаграм-сторис всем пользователям

Facebook разрешила всем пользователям, а не только разработчикам, создавать и загружать AR-маски, то есть маски с элементами дополненной реальности. Для этого компания запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR.

Также Facebook опубликовала инструкции и обучающие материалы о том, как делать маски. В «Галерею эффектов» добавили отдельную вкладку с масками, созданными обычными пользователями.

В начале июля Instagram завершил тестирование чат-стикера и официально запустил новую функцию. Чат-стикер позволяет присоединиться к групповому чату прямо из сторис. При этом в групповой беседе одновременно могут участвовать до 32 человек, передает daily afisha.

Недавно социальная сеть запустила стикер для сбора пожертвований. Собирать пожертвования в пользу благотворительных фондов смогут как сами организации, так и простые пользователи.