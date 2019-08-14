Экипаж SMURD доставил в Кишинев гражданина Молдовы, пострадавшего в Румынии

30-летнего гражданина Молдовы, получившего две недели назад серьезные травмы в ДТП в Румынии, доставил в кишиневский Институт скорой медицинской помощи экипаж SMURD. Состояние пациента стабильное.

По словам представителей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло 31 июля, когда микроавтобус из Республики Молдова столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от Уйляку-де-Криш в уезде Бихор.

В результате столкновения двое мужчин, 33 и 42 лет, погибли. В микроавтобусе находился еще один 42-летний молдаванин, который отделался несколькими царапинами. Госпитализация ему не понадобилась.