30-летнего гражданина Молдовы, получившего две недели назад серьезные травмы в ДТП в Румынии, доставил в кишиневский Институт скорой медицинской помощи экипаж SMURD. Состояние пациента стабильное.
По словам представителей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло 31 июля, когда микроавтобус из Республики Молдова столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от Уйляку-де-Криш в уезде Бихор.
В результате столкновения двое мужчин, 33 и 42 лет, погибли. В микроавтобусе находился еще один 42-летний молдаванин, который отделался несколькими царапинами. Госпитализация ему не понадобилась.
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