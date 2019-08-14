Курьез в Комрате: Из поломанного принтера работники сервис-центра извлекли валюту

Необычную находку сделали сотрудники сервис-центра бытовой техники в Комрате. В сданном на ремонт принтере они обнаружили доллары и российские рубли. Видеоотрывок, на котором показано извлечение валюты из принтера, появился в сети.

Женщина, которая принесла принтер на ремонт, не объяснила как в него попали деньги. Для региональной прессы сотрудники сервиса заявили, что они впервые столкнулись с подобной ситуацией.

Общая сумма извлеченных из принтера денег не сообщается, но известно что все банкноты уцелели, а принтер отремонтировали.