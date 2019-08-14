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Территорию вокруг Нотр-Дама де Пари очистят от свинца
// фото: Reuters
12:57, 14 Aug 2019
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Кварталы вблизи собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) очистят от свинца, большое количество которого осело на близлежащих улицах.

На парижском острове Сите перекрыли несколько улиц и закрыли ближайшую к храму станцию метро, чтобы очистить район от последствий пожара. Во время возгорания в апреле большое количество свинца с крыши и шпиля собора попало в воздух и с пеплом осело на близлежащих улицах, передает Униан.

Превышение уровня содержания металла зафиксировали в трех местных школах и уже очистили. Ныне же водой с химическими реагентами и специальным гелем помоют здания, фонари, скамейки и даже асфальт. А вот работы по уборке в самом соборе, которые в прошлом месяце остановились по соображениям безопасности, возобновят уже на следующей неделе.

Напомним, масштабное возгорание охватило собор Парижской Богоматери в середине апреля. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось полсуток.
В результате пожара обвалился шпиль храма и крыша. Структуру здания и большие христианские реликвии удалось уберечь от уничтожения.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари за 50 лет. На реконструкцию одного из символов страны за несколько дней благотворители пожертвовали почти миллиард долларов.




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