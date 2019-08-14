Столкновение в центре столицы: водитель проехал на “красный”

Два автомобиля столкнулись накануне вечером в столице. Удар был настолько сильным, что одна из машин повредила светофор. Авария произошла на пересечении улиц Букурешть и Василе Александри.

Пассажиров в обеих машинах не было, никто из водителей не пострадал. Тест показал отсутствие алкоголя в их крови.

По данным полиции, ДТП спровоцировал водитель, который проехал на красный свет.

Виновному водителю грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.