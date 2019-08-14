Многие люди страдают от повышенного кровяного давления. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации Гипертония, получасовые утренние упражнения снижают артериальное давление в течение дня у пожилых мужчин и женщин с избыточным весом.
Исследование австралийских ученых также показало, что женщины, которые делают короткие и частые перерывы в сидячем положении в течение дня, могут еще больше повысить пользу от утренних упражнений, передает НВ.
В исследовании приняли участие 67 человек, которые участвовали в трех различных сценариях, которые необходимо было выполнять не менее шести дней: - непрерывное сидение в течение восьми часов; - час сидения, затем 30 минут упражнений (бег на тренажере), затем 6,5 часа длительного сидения; - час сидения, затем 30 минут упражнений, дальше - 6,5 часов сидения, но каждые полчаса человек прерывался на трехминутную прогулку, передает Униан.
Исследователи обнаружили, что среднее артериальное давление, было снижено как у мужчин, так и у женщин, которые принимали участие в утренней зарядке, по сравнению с тем, когда они не занимались спортом. Было еще одно преимущество - значительное снижение среднего артериального давления - для женщин, когда они совмещали утреннюю зарядку с частыми перерывами от сидения в течение дня.
В других исследованиях было показано, что перерывы в сидении оказывают большее благотворное влияние на артериальное давление среди групп с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Также необходимо, чтобы люди сокращали потребление соли, чтобы снизить высокое кровяное давление. Как отметили в статье Артериальное давление Великобритании: «Взрослый должен есть не более 6 г соли в день, но большинство из нас ест гораздо больше - последние данные показывают, что мы потребляем около 8 г в день». Как сообщал УНИАН, ранее ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.
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