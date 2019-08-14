Специалисты, изучающие популяции животных по всему миру, несколько лет назад подтвердили наступление эпохи шестого массового вымирания.
Согласно недавним отчётам, под угрозой исчезновения сегодня находятся многие виды травоядных и плотоядных животных. Причём наибольшая опасность нависла над самыми крупными из них – представителями мегафауны.
В ходе новой работы международная команда исследователей выяснила, как обстоят дела у "крупнокалиберных" пресноводных животных. В последнее время многие исследователи и даже обычные рыбаки часто сообщают о резком сокращении многих популяций, поэтому учёные решили объединить и проанализировать все имеющиеся данные.
Авторы работы напоминают, что реки и озёра покрывают примерно 1% поверхности Земли, но являются домом для одной трети всех видов позвоночных во всём мире. К представителям пресноводной мегафауны исследователи относят всех животных весом от 30 килограммов. В эту группу входят, к примеру, крупные рыбы, речные дельфины, бобры, крокодилы, гигантские черепахи, передает Вести.
Исследователи собрали и проанализировали все доступные данные о 126 видах пресноводной мегафауны по всему миру, собранные за последние несколько десятилетий, а также сведения о географическом распространении 44 видов в пресных водах Европы и США.
В результате оказалось, что в период с 1970 по 2012 год "крупногабаритное" население пресных водоёмов сократилось на 88%. Этот показатель в два раза превышает потери позвоночных на суше или в океане.
По данным специалистов, самые значимые изменения произошли в Индомалайской зоне (сокращение составило 99%) и Палеарктике (97%). Поясним, что первый биогеографический регион охватывает Южную и Юго-Восточную Азию и южный Китай, а второй – Европу, Азию к северу от Гималаев без Аравийского полуострова, а также Северную Африку до южного края пустыни Сахара.
Наибольшая угроза, как выяснилось, нависла над крупными рыбами – осетровыми, лососёвыми и гигантскими сомами (их популяции сократились на 94%), а также над рептилиями (сокращение составило 72%).
Эксперты полагают, что существует два основных фактора угрозы для представителей пресноводной мегафауны: чрезмерная эксплуатация и потеря мест обитания.
В первом случае речь идёт о промыслах и браконьерстве (истреблении животных ради мяса, кожи или яиц).
Также снижение количества рыб объясняется сокращением числа свободно текущих рек (доступ к местам нереста часто блокируется плотинами и дамбами).
Хотя крупные реки во многих странах и так сильно "фрагментированы", в будущем планируется построить ещё примерно 3700 подобных сооружений. Более 800 из них будут расположены в разнообразных "горячих точках" пресноводной мегафауны, в том числе в бассейнах рек Амазонки, Конго, Меконг и Ганг, уточняют авторы работы.
Но есть и хорошие новости.
Например, благодаря природоохранным мероприятиям популяция 13 видов мегафауны, включая зелёного осётра и канадского бобра в США, остаётся стабильной и даже растёт. В Азии популяция иравадийского дельфина в бассейне реки Меконг увеличилась впервые за двадцать лет.
В Европе эффективные и масштабные природоохранные стратегии, по-видимому, реализовать труднее – возможно, из-за различий в уровне осведомлённости об окружающей среде в разных странах. Тем не менее и здесь есть успехи. Так, обыкновенный, или речной, бобр в настоящее время вновь внедрён во многие регионы, где этот вид был истреблён. Также специалисты возвращают в привычные места обитания два вида осетровых.
Впрочем, по сравнению с масштабами сокращения популяций эти усилия выглядят довольно скромно. Поэтому авторы исследования, опубликованного в журнале Global Change Biology, подчёркивают необходимость масштабного мониторинга и дальнейших научных исследований, а также разработки новых эффективных мер по спасению пресноводного биоразнообразия.
Комментарии
- Зафиксирован повторяющийся сигнал из космоса
- Ученые назвали простой способ, как понизить артериальное давление
- Эксперты назвали лучшие виды спорта для похудения
- Медики рассказали о безвредной для человека ежедневной порции меда
- Раскрыта древняя тайна царицы Клеопатры
- Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Ученые предсказали новую смертоносную эпидемию
- Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом
- Психологи дали советы по распоряжению временем
- Британские ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
- Юрий Лянкэ: Слусарь эксперт в выращивании овощей, использующий трибуну парламента для политзаявлений
- Вертолет SMURD доставил пациентку из Глодян в Кишинев
- Четырёхлетняя девочка из Яловенского района умерла после укуса домашней собаки
- Вячеслав Платон заочно арестован в России за вывод за рубеж более 37 млрд рублей
- Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе
- Ученые назвали простой способ, как понизить артериальное давление
- Гороскоп на 14 августа 2019: какие знаки Зодиака ждут неудачи в этот день, а кому повезет
- Успенский пост 2019: сколько продлится, главные запреты и традиции
- Курьез в Комрате: Из поломанного принтера работники сервис-центра извлекли валюту
- Сотрудница минфина подожгла своего сожителя и пыталась сбежать из страны с ребенком
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Huawei презентовала свою операционную систему Harmony
- Apple начала предупреждать владельцев iPhone о рисках неавторизованной замены батарей
- Новые обвинения в адрес президента
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei