За последние 40 лет численность крупных пресноводных животных сократилась почти на 90%

Специалисты, изучающие популяции животных по всему миру, несколько лет назад подтвердили наступление эпохи шестого массового вымирания.

Согласно недавним отчётам, под угрозой исчезновения сегодня находятся многие виды травоядных и плотоядных животных. Причём наибольшая опасность нависла над самыми крупными из них – представителями мегафауны.

В ходе новой работы международная команда исследователей выяснила, как обстоят дела у "крупнокалиберных" пресноводных животных. В последнее время многие исследователи и даже обычные рыбаки часто сообщают о резком сокращении многих популяций, поэтому учёные решили объединить и проанализировать все имеющиеся данные.

Авторы работы напоминают, что реки и озёра покрывают примерно 1% поверхности Земли, но являются домом для одной трети всех видов позвоночных во всём мире. К представителям пресноводной мегафауны исследователи относят всех животных весом от 30 килограммов. В эту группу входят, к примеру, крупные рыбы, речные дельфины, бобры, крокодилы, гигантские черепахи, передает Вести.

Исследователи собрали и проанализировали все доступные данные о 126 видах пресноводной мегафауны по всему миру, собранные за последние несколько десятилетий, а также сведения о географическом распространении 44 видов в пресных водах Европы и США.

В результате оказалось, что в период с 1970 по 2012 год "крупногабаритное" население пресных водоёмов сократилось на 88%. Этот показатель в два раза превышает потери позвоночных на суше или в океане.

По данным специалистов, самые значимые изменения произошли в Индомалайской зоне (сокращение составило 99%) и Палеарктике (97%). Поясним, что первый биогеографический регион охватывает Южную и Юго-Восточную Азию и южный Китай, а второй – Европу, Азию к северу от Гималаев без Аравийского полуострова, а также Северную Африку до южного края пустыни Сахара.

Наибольшая угроза, как выяснилось, нависла над крупными рыбами – осетровыми, лососёвыми и гигантскими сомами (их популяции сократились на 94%), а также над рептилиями (сокращение составило 72%).

Эксперты полагают, что существует два основных фактора угрозы для представителей пресноводной мегафауны: чрезмерная эксплуатация и потеря мест обитания.

В первом случае речь идёт о промыслах и браконьерстве (истреблении животных ради мяса, кожи или яиц).

Также снижение количества рыб объясняется сокращением числа свободно текущих рек (доступ к местам нереста часто блокируется плотинами и дамбами).

Хотя крупные реки во многих странах и так сильно "фрагментированы", в будущем планируется построить ещё примерно 3700 подобных сооружений. Более 800 из них будут расположены в разнообразных "горячих точках" пресноводной мегафауны, в том числе в бассейнах рек Амазонки, Конго, Меконг и Ганг, уточняют авторы работы.

Но есть и хорошие новости.

Например, благодаря природоохранным мероприятиям популяция 13 видов мегафауны, включая зелёного осётра и канадского бобра в США, остаётся стабильной и даже растёт. В Азии популяция иравадийского дельфина в бассейне реки Меконг увеличилась впервые за двадцать лет.

В Европе эффективные и масштабные природоохранные стратегии, по-видимому, реализовать труднее – возможно, из-за различий в уровне осведомлённости об окружающей среде в разных странах. Тем не менее и здесь есть успехи. Так, обыкновенный, или речной, бобр в настоящее время вновь внедрён во многие регионы, где этот вид был истреблён. Также специалисты возвращают в привычные места обитания два вида осетровых.

Впрочем, по сравнению с масштабами сокращения популяций эти усилия выглядят довольно скромно. Поэтому авторы исследования, опубликованного в журнале Global Change Biology, подчёркивают необходимость масштабного мониторинга и дальнейших научных исследований, а также разработки новых эффективных мер по спасению пресноводного биоразнообразия.