Зафиксирован повторяющийся сигнал из космоса

Специалисты не знают его происхождения, но многие скептически относятся к искусственному их созданию.

Астрономы обнаружили повторяющиеся космические сигналы, называемые быстрыми радиовсплесками. Соответствующий материал появился в архиве электронных публикаций arXiv.

Всего было зафиксировано восемь радиовсплесков. Частота большинства из них оказались ниже, нежели у предыдущего. Сигнал “поймал” радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода, передает Корреспондент.

Исследователи предполагают, что источником радиосигнала может быть слияние двух нейтронных звезд, или некоторые звезды в Млечном Пути. Некоторые ученые считают, что сигналы имеют искусственное происхождение, но большинство специалистов относятся к такой теории скептически.

Астрономы надеются, что изучение радиовсплесков сможет объяснить природу их происхождения.