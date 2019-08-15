На снимке запечатлена сверхновая звезда, окруженная красными светящимися облаками газообразного водорода.
Космический телескоп Hubble сделал зрелищный снимок крупного взрыва умирающей сверхновой звезды. На фотографии запечатлена сверхновая 1987a, окруженная красными светящимися облаками газообразного водорода, передает Корреспондент.
Сверхновая 1987a - это сверхновая типа II, расположенная в Магеллановом облаке, которое является галактикой-спутником Млечного Пути.Об этом пишет Express.
1987А находится на расстоянии приблизительно 163 000 световых лет или 958 215 940 000 000 000 миль от Земли. Сверхновая была вторым ближайшим светилом подобного рода, за которым вели наблюдения с Земли.
На снимке сверхновая звезда - это яркая светящаяся точка света в самом центре. Она представляет собой одну розовую точку, окруженную розовым кольцом и двумя большими красными кольцами. Вокруг нее кружатся водородные облака, которые питают рождение новых звезд в Магеллановом Облаке.
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