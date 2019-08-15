Законопроект о налоге в 12% на выигрыш в лотерею одобрен

Введение налога в 12% от суммы выигрыша в лотерею свыше 240 леев одобрено парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам. Также будет изменено налогообложение игорного бизнеса в целом и спортивных ставок. Законопроект, разработанный депутатами ПДС Думитру Алайбой и Раду Марианом, будет рассмотрен парламентом на этой неделе. Они уверяют, что целью инициативы является налоговая справедливость и равновесие.

"Есть люди, которые годами трудятся на своей работе и они платят налоги. Считаем, что если кто-то выиграл крупную сумму, то было бы справедливо, чтобы и он заплатил налоги, то есть находился в тех же условиях с теми, кто деньги зарабатывает своим трудом", - сказал депутат ПДС Думитру Алайба.

Социалист Петру Бурдужа попросил, чтобы профильные министерства разработали меры для защиты рядовых граждан.

"Старики, живущие в деревне, иногда последнюю сотню леев отдают за лотерейные билеты в надежде на выигрыш. Нужно признать, что условия жизни и финансовое положение многих семей незавидное", - сказал депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

"Полностью с вами согласен, но эти меры имеют налоговое значение", - сказал депутат ПДС Думитру Алайба.

Представители болгарской компании, которой принадлежит эксклюзивное право продажи билетов Национальной лотереи считают, что от введения налогов на выигрыш в первую очередь пострадают обычные люди. По их мнению, государство от этого только потеряет, поскольку недополучит доходы от продажи лотерейных билетов в целом.

Они отмечают, что все компании, вовлеченные в лотерею, выплачивают государству полагающиеся налоги и сборы. Нововведения также могут подстегнуть появление теневых схем спортивных ставок. "NGM Company" заявляет о готовности к диалогу с авторами законопроекта и правительством.

Целью называется совместный поиск решений для дальнейшего развития этого бизнеса и определения источников доходов, на которые рассчитывает государство.