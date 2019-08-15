Расследование крупной кражи из ячеек в "Moldova Agroindbank" продвигается очень медленно. Это признал сам министр внутренних дел Андрей Нэстасе. С начала следствия прошло больше месяца, но у полиции пока нет приоритетной версии. Тщательной поверке подвергаются и действия сотрудников банка.
"С нашей точки зрения, хранящиеся там ценности следовало лучше охранять. Сейчас мы рассматриваем ситуацию и деятельность работников банка со всех точек зрения, включая уголовную", - сказал Андрей Нэстасе.
В банке пока не отреагировали на замечания Андрея Нэстасе. 6 июня злоумышленники проникли в банк со стороны улицы Ион Крянгэ. Они отключили электроснабжение и выломали решетку дверей черного хода. Затем им удалось отключить сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Общая стоимость похищенного превышает 50 миллионов леев. После столь крупной кражи в банке усилили меры безопасности. "Moldova Agroindbank" готов предоставить миллион леев тому, кто предоставит информацию о злоумышленниках. Виновным в этом преступлении грозит до 12 лет тюрьмы.
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