Астрономы обнаружили необычно умирающие сверхновые

В ходе коллапса звезда уничтожается полностью, не оставляя ни нейтронной звезды, ни черной дыры.

Ученые открыли новый вид сверхновых, которые после своего уничтожения не оставляют нейтронных звезд или черных дыр. Об этом пишет Space Ref.

Исследователи сделали открытие после наблюдения за сверхновой SN2016iet. Они детально изучили ее с помощью разного рода телескопов, включая аппарат в обсерватории Джемини на Гавайях, передает Корреспондент.

В течение 800 дней после вспышки за ней ученые выявили слабое свечение водорода. Оно указывало на нахождение звезды в относительно пустой области пространства в 54 тысячах световых лет от центра родительской звезды.

SN2016iet появилась после взрыва звезды массой в 200 раз превышающей солнечную. Как правило, подобный коллапс влечет за собой образование нейтронной звезды или черной дыры. Однако не в этот раз. В результате взрыва произошло высвобождение энергии, которая обернула процесс вспять и спровоцировала разрушение даже ярда звезды.

После взрыва остатки светила столкнулись с материалом, выпущенным ранее, что породило излучение.