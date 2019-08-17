НАРЭ рассмотрит запрос о повышении тарифов на электроэнергию

Повышение тарифов на электроэнергию. Национальное агенство по регулированию в энергетике рассмотрит сегодня на публичном заседании запрос поставщиков об увеличении цен.

Ранее компания Gas Natural Fenosa просила увеличить тариф почти на 9% - то есть на 15 банов за киловатт-час. Регулятор рассмотрел запрос и предложил повышение на шесть банов.

В северный районах тариф вырастет больше. Требование поставщика - рост почти на 22 с половиной процента, то есть на 43 бана. А предложение НАРЭ - 15%, это 28 банов.

Поставщики обосновали свое требование ростом закупочной цены и ситуацией на валютном рынке. В прошлом году по инициативе правительства Павла Филипа тариф на электроэнергию снизили для потребителей Gas Natural Fenosa на 20 банов за киловатт-час, а для жителей северных районов - на 21 бан.