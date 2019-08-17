Партия ШОР: с Илана Шора сняли иммунитет по личному требованию Додона

Снятие с лидера партии Илана Шора депутатской неприкосновенности является личной местью Игоря Додона за то, что он может рассказать сколько денег давал на содержание Партии Социалистов, а также о других полученных Додоном подарках. Об этом с центральной трибуны Парламента заявил депутат Партии «ШОР» Денис Уланов. Он также обвинил действующую власть в лицемерии и подтвердил намерение фракции добиваться изменения Конституции в плане отмены депутатской неприкосновенности для всех депутатов Парламента.

«То, что происходит является личной местью Игоря Додона. Илану Шору есть что сказать о том, сколько денег он давал Додону в начале его политической карьеры, сколько потратил на содержание Партии Социалистов. Сегодня он пытается уничтожить своего политического конкурента», - сказал Уланов в своем выступлении на пленарном заседании Парламента 15 августа.

Он также отметил, что Партия «ШОР» не против снятия иммунитета, но выступает против избирательного подхода в этом вопросе. В этом контексте он спросил и.о. Генпрокурора Робу, почему не рассматривается дело о невозвращенных кредитах супруга председателя Парламента, лидера ПСРМ Зинаиды Гречаной? Почему не требуют снятия иммунитета с Игоря Додона, который признался в незаконном финансировании своей партии?

Денис Уланов еще раз подтвердил готовность фракции Партии «ШОР» добиваться законодательной отмены депутатской неприкосновенности через изменение Конституции, отметив, что данную инициативу поддержали только депутаты фракции ПДМ, обвинив представителей парламентского большинства в лицемерии. «Вы просто боитесь быть следующими», - сделал вывод депутат.

Весь процесс снятия депутатского иммунитета с Илана Шора выступающий оценил, как политическое шоу, направленное на отвлечение внимания общества от реальных проблем. «Это дешевое шоу сможет отвлечь людей от реальных проблем только на короткое время. Вы создаете иллюзию бурной деятельности, выдаете тонны бумаги, но опьянение властью пройдет быстрее, чем вы думаете», - заключил Денис Уланов.