Президент Индонезии официально предложил перенести столицу

Нынешняя столица - Джакарта - из-за своего расположения периодически затапливается. В качестве альтернативного места предложили соседний остров.

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту план переноса столицы из Джакарты на острове Ява на соседний остров Калимантан. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Aljazeera, передает Корреспондент.

Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага.

"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал Видодо, который в октябре примет присягу после переизбрания на апрельских президентских выборах.

Среди причин такого решения называлось то, что Джакарта из-за своего расположения периодически затапливается. Кроме того, по данным правительства, лишь четыре процента сточных вод Джакарты очищаются, загрязняя реки и грунтовые воды.

Ранее министр национального развития страны Бамбанг Броджонегоро заявлял, что власти Индонезии планируют в 2024 году начать процесс переноса столицы. Правительство начнет строить необходимую инфраструктуру с 2021 по 2023 годы после окончательного утверждения планов о переезде.

Власти оценивают проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов.