В iOS обнаружили дату презентации iPhone 11

Релиз новой линейки "яблочных" смартфонов, вероятно, состоится 10 сентября. На эту дату указывает встроенный календарь.

В бета-версии iOS 13 обнаружена вероятная дата презентации новой линейки iPhone. Предполагается, что это будет 10 сентября. Об этом отмечается на ресурсе iHelp BR.

Известно, что американский техногигант выбирает для презентаций своих смартфонов приблизительно одно и то же время. График за редким исключением смещается на два-три дня, передает Корреспондент.

Упоминание о дате 10 сентября было обнаружено во встроенном календаре, а точнее - скриншоте с иконкой, которая обозначает соответствующую дату.

Аналогичная ситуация была и с iOS 12, выход которой предшествовал презентации iPhone XS.

Что касается старта продаж, то возможная дата выхода iPhone на рынок, согласно данным другого скриншота - 23 сентября.