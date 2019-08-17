Свои люди в Конституционном суде. Представители альянса ПСРМ-ACUM проигнорировали результаты конкурса на пост судей КС, согласно которому победили Николай Ешану и Владимир Гросу. Телеканал Publika располагает проектом решения, которым парламент назначит на эти посты Домнику Маноле и Думитру Пулбере. Это подтвердил и депутат ПДС Сергей Литвиненко. Более того, документ уже внесен в повестку дня парламента.
"Группа депутатов подписала проект решения о назначении двух судей Конституционного суда. Такова законная процедура, которой следует парламент. Комиссия должна принять доклад о том, соответствуют или нет эти два кандидата требованиям закона", - отметил депутат ПДС Сергей Литвиненко.
А вице-председатель парламента Александр Слусарь заявил, что решение о проведении конкурса было ошибочным.
"А в чем, собственно, проблема? Было политическое решение большинства, нам нет необходимости прятаться за конкурсами", - задается вопросом депутат ППДП Александр Слусарь.
Некоторые депутаты были возмущены таким поворотом событий.
"Это чрезвычайно грубое нарушение, попрание всего, что значит закон. Господин Пулбере не может быть назначен, поскольку это будет уже третий его мандат судьи", - подчеркнул депутат ДПМ Владимир Чеботарь.
А депутат ДПМ Павел Филип написал в фейсбуке, что, скорее всего, результаты конкурса не устроили депутатов, поэтому они решили изменить закон.
Николай Ешану отказался комментировать ситуацию. А вот бывший министр юстиции Владимир Гросу считает, что парламент должен взять ответственность за это решение.
"Окончательное решение за парламентом, если он возьмет на себя ответственность. А после состоявшегося конкурса - это серьезная ответственность. Лично я не в обиде. Я рад, что я выиграл честно и по правилам", - прокомментировал бывший министр юстиции Владимир Гросу.
А бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе заявил, что Думитру Пулбере был назначен на эту должность с грубым нарушением закона.
"Меня удивили эти назначения. Закон прямо предусматривает, что судья не может иметь более двух мандатов, а у господина Пулбере они уже были. Так в Конституционный суд назначают с нарушением закона. Речь идет о человеке, который ранее использовал оба мандата. Его назначение недопустим", - отметилбывший председатель КС Александру Тэнасе.
Как сообщили некоторые источники из блока ACUM, на кандидатуре Домники Маноле настоял министр внутренних дел Андрей Нэстасе. За последнее время Маноле совершила несколько ошибок в своей профессиональной деятельности. Она вынесла два решения, за которые Европейский суд по правам человека обязал нашу страну, выплатить две тысячи евро ущерба. Кроме того, в 2008-ом году она давала советы Эдуарду Мушуку по процессу, который сама же и вела. Парламент пока не проголосовал за своих кандидатов в КС.
А вот правительство уже назначило двух судей. Ими стали Любовь Шова и Николай Рошка. Как заявила ранее премьер Майя Санду, при их назначении кабмин учел, что ранее они не были частью системы. Хотя Рошка работал в Высшем совете магистратуры.
- Но ведь господин Рошка в 2010-2014 годах был председателем дисциплинарной коллегии при Высшем совете магистратуры?
- Очень хорошо. Значит, у него есть опыт и у нас нет оснований обвинять его в чем-либо в период, когда он занимал этот пост.
Напомним, прежний состав Конституционного суда подал в отставку в конце июня. Срок полномочий судей составляет шесть лет.
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