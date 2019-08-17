Турецкие отели оставят в силе систему «все включено»

Турецкие отели не станут отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она востребована у туристов. Об этом сообщил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

По его словам, в республике никто не имеет права принуждать отельеров к использованию какой-то бы то ни было системы обслуживания клиентов. Каждая гостиница самостоятельно делает выбор, подчеркнул Ягджы.

«Система «всё включено» была создана рынком, и сам рынок решает, успешна она или нет», — цитирует его 16 августа.



Ягджы отметил, что прошения об отмене all inclusive возникают периодически, но никакого разумного обоснования они под собой не имеют, пишет iz.

«Они уже порядком надоели, и мне кажется, пора уже заканчивать поднимать волну на эту тему», — заключил глава Союза отельеров Средиземноморья.

Ранее на этой неделе торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях. Министерство туризма и культуры Турции получило соответствующее письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта.

По мнению членов палаты, система «всё включено» уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов этого формата позволит добиться «честной конкуренции» в борьбе за расходы гостей между продавцами и отелями.