Людям, боящимся летать на самолетах, стоит принять свой страх и не пытаться заглушать его при помощи еды, прослушивания музыки или чтения, рассказал специалист.
«Когда человек боится, испытывает аэрофобию, он пытается избегать полетов или пьет успокоительное для стабилизации состояния. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить», отметил психолог.
Как заверил специалист, попытки отвлечься работают лишь 50 на 50. С одной стороны, если человек всё же сумел переключиться, то по большому счет мозг будет раз за разом возвращаться к боязни самолетов, передает Риа Новости.
Поэтому, нужно поменять свое отношение к тревоге, поскольку она хоть и неприятна для человека, но безопасна.
«У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится», — пояснил психолог.
По словам специалиста, помочь справиться с аэрофобией также может изучение строения самолета и принципов полета. Он добавил, что страх, в частности, возникает из-за навязанных стереотипов, информации из СМИ, фильмов о катастрофах.
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