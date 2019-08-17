7 стран мира, посещение которых скажется на здоровье

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что загрязнение не только негативно сказывается на состоянии планеты, но и подрывает здоровье людей. Согласно статистике, около 1.8 миллиона человек ежегодно погибают из-за неинфекционных заболеваний легких (например, около инсульта, рака легких, респираторных заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха и так далее).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) регулярно публикует данные об изменении уровня загрязнения в разных странах мира, беря во внимание уровень загрязнения воздуха, продолжительность и качество жизни, количество больных, страдающих от проблем с экологией, уровень выбросов в атмосферу, чистоту водных источников и так далее. И если вы не хотите рисковать своим самочувствием, то выбирайте для отдыха (или места жительства) другие, более экологически чистые направления. Какие страны не дотягиваю до звания «самых чистых» , передает Рамблер.

Мексика

Так, например, столица и экономический центр Мексики является одним из самых загрязненных городов в мире, загрязнение воздуха в котором в 100 раз превышает допустимый уровень. Загрязнение водных запасов (и уменьшение запасов пресной воды) также является основной экологической проблемой этой страны, вследствие чего местное население страдает от заболеваний кожи, дыхательных путей и прочих серьезных недугов.

ЮАР

Государство на юге Африки, граничащее на севере с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини, является наиболее экономически развитым среди остальных африканских стран, но, к сожалению, продуктивным решением экологических проблем похвастаться не может.

Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Власти приняли законы в сфере охраны окружающей среды, позволяющие применять европейские стандарты, однако в целом экологическая ситуация в стане все еще вызывает беспокойство.

Китайская народная республика

Крупнейшее по численности населения государство мира, находящееся в Восточной Азии, развивается семимильными шагами, и это неизбежно влияет на его экологию. Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, гигантское количество мусора, атмосферные выбросы парниковых газов, сокращение территории лесных массивов весьма негативно влияет на состояние здоровья местных жителей. Так, например, уровень заболеваемости раком в легких людей, проживающих в крупных городах, в 3 раза превышает аналогичные показатели тех, кто обосновался в сельской местности. По данным ВОЗ от онкологических заболеваний в Китае ежегодно умирает около 1,5 миллиона человек.

Индонезия

Массовая вырубка тропических лесов, атмосферные выбросы парниковых газов, загрязнение воды и воздуха отходами промышленного производства и прочие «прелести» цивилизации не дают спокойно вздохнуть государству в Юго-Восточной Азии, население которого составляет более 238 миллионов человек. Власти страны пытаются бороться с загрязнениями от пластикового мусора, заставляя ежедневно проводить уборку пляжей. Однако экологи уверены, что подобных мер недостаточно, ведь несмотря на то, что за сутки удается собрать около 100 тонн полиэтиленовых пакетов, тряпок, пластиковых бутылок, банок, пищевых отходов и так далее, мусора в стране меньше не становится. Поэтому и призывают правительство подойти к решению данной проблемы более основательно.

Индия

Что касается этой крупнейшей страны Южной Азии, которая занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории, то каждый, кто хотя бы раз проводил там свой отпуск, отмечал, насколько грязно и не безопасно вокруг. Экологи подтверждают, что большое количество вредных выбросов от автомобилей и предприятий, тонны мусора, заполонившие улицы городов, ужасное качество питьевой воды и не соблюдение элементарных правил гигиены приводят к плачевным последствиям — местное население (не все, но многие) живет в ужасающих условиях, страдает от различных заболеваний и зачастую не доживает до преклонного возраста.

Ирак

Государство на Ближнем Востоке, население которого составляет более 36 миллионов человек, тоже страдает от ухудшения экологической обстановки. Экологи утверждают, что загрязнение окружающей среды здесь приобрело угрожающие масштабы, а министр охраны окружающей среды подтвердил, что в Ираке находится около 300 загрязненных территорий, которые ухудшают и без того не благоприятную экологическую обстановку и не самым лучшим образом сказываются на здоровье местных жителей. По словам местных властей, продет несколько столетий, прежде чем экологическая, социальная и экономическая структура страны нормализуется и выйдет на достойный уровень.

Непал

Экологи бьют тревогу: гордость этого государства, находящегося в Гималаях в Южной Азии и граничащего с Индией и Китаем, доставляет немало проблем местным жителям. А все потому, что знаменитая гора Эверест из-за глобального потепления грозит вот-вот растаять и, соответственно, затопить страну. По данным экологов, угроза затопления становится все более актуальной и требует каких-то кардинальных действий. Помимо этого, Непал страдает от наплыва туристов, а точнее от того мусора, который они оставляют после себя (засоренность популярных мест пребывания огромного количества людей является одной из основных проблем, с которыми пытаются бороться власти государства).