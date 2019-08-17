Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что загрязнение не только негативно сказывается на состоянии планеты, но и подрывает здоровье людей. Согласно статистике, около 1.8 миллиона человек ежегодно погибают из-за неинфекционных заболеваний легких (например, около инсульта, рака легких, респираторных заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха и так далее).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) регулярно публикует данные об изменении уровня загрязнения в разных странах мира, беря во внимание уровень загрязнения воздуха, продолжительность и качество жизни, количество больных, страдающих от проблем с экологией, уровень выбросов в атмосферу, чистоту водных источников и так далее. И если вы не хотите рисковать своим самочувствием, то выбирайте для отдыха (или места жительства) другие, более экологически чистые направления. Какие страны не дотягиваю до звания «самых чистых» , передает Рамблер.
Мексика
Так, например, столица и экономический центр Мексики является одним из самых загрязненных городов в мире, загрязнение воздуха в котором в 100 раз превышает допустимый уровень. Загрязнение водных запасов (и уменьшение запасов пресной воды) также является основной экологической проблемой этой страны, вследствие чего местное население страдает от заболеваний кожи, дыхательных путей и прочих серьезных недугов.
ЮАР
Государство на юге Африки, граничащее на севере с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини, является наиболее экономически развитым среди остальных африканских стран, но, к сожалению, продуктивным решением экологических проблем похвастаться не может.
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Власти приняли законы в сфере охраны окружающей среды, позволяющие применять европейские стандарты, однако в целом экологическая ситуация в стане все еще вызывает беспокойство.
Китайская народная республика
Крупнейшее по численности населения государство мира, находящееся в Восточной Азии, развивается семимильными шагами, и это неизбежно влияет на его экологию. Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, гигантское количество мусора, атмосферные выбросы парниковых газов, сокращение территории лесных массивов весьма негативно влияет на состояние здоровья местных жителей. Так, например, уровень заболеваемости раком в легких людей, проживающих в крупных городах, в 3 раза превышает аналогичные показатели тех, кто обосновался в сельской местности. По данным ВОЗ от онкологических заболеваний в Китае ежегодно умирает около 1,5 миллиона человек.
Индонезия
Массовая вырубка тропических лесов, атмосферные выбросы парниковых газов, загрязнение воды и воздуха отходами промышленного производства и прочие «прелести» цивилизации не дают спокойно вздохнуть государству в Юго-Восточной Азии, население которого составляет более 238 миллионов человек. Власти страны пытаются бороться с загрязнениями от пластикового мусора, заставляя ежедневно проводить уборку пляжей. Однако экологи уверены, что подобных мер недостаточно, ведь несмотря на то, что за сутки удается собрать около 100 тонн полиэтиленовых пакетов, тряпок, пластиковых бутылок, банок, пищевых отходов и так далее, мусора в стране меньше не становится. Поэтому и призывают правительство подойти к решению данной проблемы более основательно.
Индия
Что касается этой крупнейшей страны Южной Азии, которая занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории, то каждый, кто хотя бы раз проводил там свой отпуск, отмечал, насколько грязно и не безопасно вокруг. Экологи подтверждают, что большое количество вредных выбросов от автомобилей и предприятий, тонны мусора, заполонившие улицы городов, ужасное качество питьевой воды и не соблюдение элементарных правил гигиены приводят к плачевным последствиям — местное население (не все, но многие) живет в ужасающих условиях, страдает от различных заболеваний и зачастую не доживает до преклонного возраста.
Ирак
Государство на Ближнем Востоке, население которого составляет более 36 миллионов человек, тоже страдает от ухудшения экологической обстановки. Экологи утверждают, что загрязнение окружающей среды здесь приобрело угрожающие масштабы, а министр охраны окружающей среды подтвердил, что в Ираке находится около 300 загрязненных территорий, которые ухудшают и без того не благоприятную экологическую обстановку и не самым лучшим образом сказываются на здоровье местных жителей. По словам местных властей, продет несколько столетий, прежде чем экологическая, социальная и экономическая структура страны нормализуется и выйдет на достойный уровень.
Непал
Экологи бьют тревогу: гордость этого государства, находящегося в Гималаях в Южной Азии и граничащего с Индией и Китаем, доставляет немало проблем местным жителям. А все потому, что знаменитая гора Эверест из-за глобального потепления грозит вот-вот растаять и, соответственно, затопить страну. По данным экологов, угроза затопления становится все более актуальной и требует каких-то кардинальных действий. Помимо этого, Непал страдает от наплыва туристов, а точнее от того мусора, который они оставляют после себя (засоренность популярных мест пребывания огромного количества людей является одной из основных проблем, с которыми пытаются бороться власти государства).
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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