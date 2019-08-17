Свыше 1,7 тыс. человек в Японии провели ночь в аэропорту из-за тайфуна «Кроса»

В Японии больше 1,7 тыс. человек ночевали в аэропорту по причине отмены рейсов из-за тайфуна «Кроса».

Аэропорт Кансай города Осака 15 июля отменил около 250 рейсов. Всем желающим администрация воздушной гавани бесплатно выдавала воду и спальные мешки. Большинство пассажиров разместились на полу в залах ожидания, передает iz.

16 августа аэропорт работает в штатном режиме, за исключением незначительных изменений в расписании, отмечает сайт kp.ru.

Из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Кроса», принесшего сильные дожди и шквалистый ветер, один человек погиб и 49 пострадали. Было нарушено воздушное и железнодорожное сообщение.

«Кроса» стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в 2019 году. Тропический шторм в настоящее время находится в Японском море и движется в сторону острова Хоккайдо. Из-за возможных оползней и горных обвалов эвакуировали около 7 тыс. жителей. Власти призвали покинуть свои дома около 580 тыс. японцев.