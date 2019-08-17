На завершение работ в парке Долина Роз нужно еще шесть миллионов леев

Закончили работы, но частично. Торжественного открытия парка Долина роз так и не произошло.

Многие тротуары до сих пор не обустроены, не закончена и одна из центральных аллей, кроме того, в эксплуатацию так и не сдали общественный туалет, ремонт которого завершили еще месяц назад. Власти говорят, что на завершение работ нужны еще шесть миллионов леев.

"Работы не закончили. Теперь жители столицы чувствуют себя не совсем удобно. Есть одна аллея, пользуйтесь, остальное будет, когда появится возможность".

Ранее предприятие "Apă-Canal" меняло на этом участке трубы, но после выполненных работ, аллею в порядок так и не привели.

"Одной аллеи мало, многие катаются тут на велосипедах и самокатах, кто-то может пострадать".

Не могут прохожие пользоваться и общественным туалетом, хотя его ремонт завершили давно.

"Нам сказали, что он не работает, поэтому мы не открываем".

Хотя, наши журналисты убедились, что туалет находится в рабочем состоянии.

Исполняющий обязанности главы управления капитального строительства объяснил, что туалет не сдают в эксплуатацию опасаясь, его разрушат вандалы.

"Почему не сдаем в эксплуатацию? Потому что тогда нужно нанять троих охранников, а то люди придут и все разрушат", - подчеркнул и.о. главы управления строительства Александр Кафтанат.

А прохожие недоумевают, зачем же нужен туалет, если им нельзя пользоваться.

На реконструкцию парка Долина роз выделили шесть миллионов леев. Деньги пошли также на обустройство скейтпарка и площадки для мини-футбола и волейбола. Еще 12 миллионов муниципалитет выделил на обустройство тротуаров.