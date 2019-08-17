Ремонт с опозданием. В столичном лицее имени Георге Менюка во всю продолжаются работы, хотя, по словам директора, их должны были завершить накануне. Он говорит, что уже обращался по этому поводу в муниципальное управление образования, но ситуация не меняется.
"Это зал для обработки мяса. Здесь все надо делать с нуля - электричество, отопление, канализацию. Пока же все снесли", - отметил директр лицея имени Георге Менюка Николай Менюк.
Капитальный ремонт в лицее не делали с 1986 года. Работы начали в конце июня. На эти цели выделили почти два с половиной миллиона леев.
"Рабочие приходят раз в неделю, когда семь, когда шесть. И так продолжается уже полтора месяца", - рассказал Николай Менюк.
Если работы не закончат к началу учебного года, директор говорит, что детям придется учится в две смены.
"Теперь уже понятно, что столовая работать не будет, мы предупредили все ответственные органы. Некоторые классы переведем на вторую смену. Второй этаж не можем использовать. Просто невозможно так быстро завершить работы. Нам не дадут авторизацию", - пожаловался Николай Менюк.
Обеспокоены ситуацией и родители учеников.
"Все родители недовольны, ремонт в полном разгаре, а конца не видно".
"Подозреваем, что они не уложатся в сроки, тем более, что будет несколько выходных дней".
Между тем, прораб уверяет, что все работы идут по плану и будут завершены в срок.
"У нас есть контракты, которые мы выполняем вовремя. Срок их истекает 1 сентября. Выполнено уже 80% работ".
В этом году на ремонт 132-ух учебных заведений муниципалитет выделил более 25 миллионов леев.
Комментарии
- Районные советники города Резина против легализации сжигания отходов
- Электроэнергия подорожает: НАРЭ установило новые тарифы
- На Буюканах открылась ярмарка школьных товаров
- Жители Дурлешт жалуются на разрушенные дороги
- На завершение работ в парке Долина Роз нужно еще шесть миллионов леев
- НАРЭ рассмотрит запрос о повышении тарифов на электроэнергию
- Полицейские применили силу к уличному торговцу орехов
- В молдавских общеобразовательных учреждениях отмечен дефицит преподавателей
- Названы самые востребованные специальности в молдавских вузах
- В столице открылась новая детская педиатрическая клиника
- Виолетта Иванов предложила министру сельского хозяйства уйти в отставку
- Районные советники города Резина против легализации сжигания отходов
- Назван фактор риска инфаркта, о котором забывают врачи
- Назначение Владимира Цуркану и Домники Маноле членами КС, в обход результатов конкурса, вызвало волну возмущений
- Парень из Молдовы чудом остался жив после того, как его сбил автомобиль в Румынии. ВИДЕО
- Появилось шокирующее видео с девушкой, которой муж вылил в рот кипяток
- Игорь Додон: 23 августа не будет Днем памяти жертв тоталитарного режима
- Жуткое ДТП в Хынчештах: перевернулся молоковоз, водитель погиб
- Новый состав Конституционного суда принес присягу
- В ЮАР разяренный носорог напал на туристов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei