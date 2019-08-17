Столичный лицей рискует начать учебный год в ремонте

Ремонт с опозданием. В столичном лицее имени Георге Менюка во всю продолжаются работы, хотя, по словам директора, их должны были завершить накануне. Он говорит, что уже обращался по этому поводу в муниципальное управление образования, но ситуация не меняется.

"Это зал для обработки мяса. Здесь все надо делать с нуля - электричество, отопление, канализацию. Пока же все снесли", - отметил директр лицея имени Георге Менюка Николай Менюк.

Капитальный ремонт в лицее не делали с 1986 года. Работы начали в конце июня. На эти цели выделили почти два с половиной миллиона леев.

"Рабочие приходят раз в неделю, когда семь, когда шесть. И так продолжается уже полтора месяца", - рассказал Николай Менюк.

Если работы не закончат к началу учебного года, директор говорит, что детям придется учится в две смены.

"Теперь уже понятно, что столовая работать не будет, мы предупредили все ответственные органы. Некоторые классы переведем на вторую смену. Второй этаж не можем использовать. Просто невозможно так быстро завершить работы. Нам не дадут авторизацию", - пожаловался Николай Менюк.

Обеспокоены ситуацией и родители учеников.

"Все родители недовольны, ремонт в полном разгаре, а конца не видно".

"Подозреваем, что они не уложатся в сроки, тем более, что будет несколько выходных дней".

Между тем, прораб уверяет, что все работы идут по плану и будут завершены в срок.

"У нас есть контракты, которые мы выполняем вовремя. Срок их истекает 1 сентября. Выполнено уже 80% работ".

В этом году на ремонт 132-ух учебных заведений муниципалитет выделил более 25 миллионов леев.