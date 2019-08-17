Парламент предложил другого кандидата в Конституционный суд вместо Пулбере

Парламент сдался под давлением СМИ и общественности. Представители альянса ПРСМ-ACUM предложили в Конституционный суд вместо Думитру Пулбере социалиста Владимира Цуркана.

Ранее многие политики отметили, что назначение Пулбере в КС незаконно, поскольку он уже дважды занимал этот пост. А третий мандат - недопустим.

Напомним, представители альянса ПСРМ-ACUM проигнорировали результаты конкурса на пост судей КС, согласно которому победили Николай Ешану и Владимир Гросу, альянс Санду-Додона выдвинул других кандидатов: Домнику Маноле и Думитру Пулбере.