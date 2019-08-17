ДПМ требуют возбудить уголовное дело по факту узурпации власти

Требуют открыть уголовное дело об узурпации власти. С таким запросом в Генпрокуратуру обратилась Демократическая партия. В частности, демократы настаивают на привлечении к ответственности президента Игоря Додона, премьера Майи Санду, министра внутренних дел Андрея Нэстасе, а также представителей альянса ПСРМ-ACUM.

Согласно ДПМ, в период с 8 по 15 июня, все вышеперечисленные лица нарушили Конституцию страны и решения Конституционного суда, и, не имея никаких законных оснований, захватили власть в государстве и приняли незаконные решения.

Демократы считают, что Генеральная прокуратура обязана провести уголовное расследование в этом отношении.По закону, такие преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

Как заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры, запрос демократов был получен и будет рассмотрен. Нынешняя власть пока обвинения в свой адрес не прокомментировала.