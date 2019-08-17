Ранее Нэстасе предлагал начинать рабочий день в 7 утра, а сегодня вышел из дома в 7:45

Предлагает начинать рабочий день с семи утра, а сам оправляется на работу намного позднее. Министр внутренних дел Андрей Нэстасе вышел сегодня из дома 7:45, хотя ранее он заявлял, что приходит на свое рабочее место в полседьмого.

"Прихожу на работу в 6.30, чтобы уже в 7 начать деятельность с кофе или без него. Вот что я предложил всем, таким было мое предложение", - сказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Съемочная группа ждала Нэстасе у его дома. Выйдя, он быстро сел в машину и уехал.

Ранее глава МВД говорил, что его предложение начинать работу раньше поддерживает диаспора.

"Я видел реакцию общества, хорошую, особенно из-за рубежа. Они подтвердили, что начинать работу чуть раньше даже полезно для здоровья", - отметил Андрей Нэстасе.

А вот жители столицы скептически относятся к идее Нэстасе.

"Будут те же пробки, потому что люди будут спешить на работу. Мы считаем, что все должно остаться как сейчас, с восьми утра. Так привычнее. Начнется учебный год и что тогда? Кто будет водить детей в сад и школу?".

"Мне не нравится эта идея. У нас дети, внуки, надо отвозить их в школу, только нервы портим. Мы не согласны этой идеи Нэстасе".

Ранее Андрей Нэстасе заявил, что это нововведение позволит разгрузить дорожный трафик и предупредить образование заторов в часы пик.