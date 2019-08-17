В Канаде парашютистка выжила после падения с полуторакилометровой высоты

Жительница канадского Квебека выжила после падения с полуторакилометровой высоты.

Во время прыжка с парашютом у американки не раскрылся основной купол, а раскрыть запасной парашют - ей также не удалось, передает Униан.

Парашютистка упала в лесистую местность с высоты более 5000 футов (около 1524 метров). Ее доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом позвонков. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Местная полиция начала расследование. Сообщается, что у женщины был опыт прыжков и причина несчастного случая может быть в преступной халатности работников драп-зоны.





