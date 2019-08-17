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На аукционе продали авто Бонда 1965 года
// фото: АР
14:45, 16 Aug 2019
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Бондмобиль Aston Marti ушел с молотка в США за 6,4 миллиона долларов. Имя покупателя не разглашается.

В США на аукционе продали автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Sotheby's, который и продал машину, передает Корреспондент.

Aston Martin с рядом шпионских функций, которые были использованы во время съемок, продали в городе Монтерей в США. Анонимный покупатель заплатил за бондмобиль 6,4 миллиона долларов.

Аукционный дом заявил, что такая сумма стала рекордной для DB5.

При этом проданное авто играло “рекламную” роль для фильмов Бондианы, и ни разу не появлялся на экране.

Автомобиль имеет механизм для смены номерных знаков, пуленепробиваемый экран сзади, кресло с катапультой, прокалыватель шин, дымовую пушку и другие “шпионские” приспособления.




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