7 возможностей больше двигаться, если у вас сидячая работа

Есть простые способы повысить двигательную активность, пишет planet-today.ru.

Ежедневная ситуация многих людей: восьмичасовая работа в офисе или дома, долгое сидение, усталость. Если нужно сходить в магазин, выбирайте тот, что подальше от вашего дома. Добирайтесь не с помощью транспорта, а пешком, передает Рамблер.

Если позвонил кто-то из друзей или знакомых, встаньте и начните ходить во время беседы. Так вы обеспечите хороший приток крови и кислорода к тканям.

Не стоит обедать на работе — лучше прогуляйтесь в специально отведенные для этого места. Так сможете не только отвлечься, но и размяться.

Измените маршрут, по которому направляетесь на работу или домой. Пусть он будет длиннее обычного. Даже лишние 300 метров улучшат ваше состояние.

Если вас одолевает такая вредная привычка, как курение, лучшее от нее отказаться. Но если не получается, старайтесь выходить на улицу и курить там: так сможете увеличить двигательную активность и не вдыхать дым сигарет рядом стоящих людей.

Нехватка времени заставила пользоваться доставкой продуктов на дом? Постарайтесь отказаться от таких услуг. Заставляйте себя ходить в магазин самостоятельно, иначе у вас не останется поводов двигаться по улице.

Новые технологии позволяют решать все вопросы дистанционно. Однако старайтесь назначать личные встречи: разговор с глазу на глаз позволит яснее видеть ситуацию и заодно бороться с гиподинамией.