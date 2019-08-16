СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

На этот день не стоит планировать деловые встречи. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

Источник