Игорь Додон: 23 августа не будет Днем памяти жертв тоталитарного режима

23 августа не будет Днем памяти жертв тоталитарного режима. Президент Игорь Додон уверен, что парламент не поддержит эту инициативу премьер-министра Майи Санду. Более того, глава государства говорит, что этот проект спровоцирует "идеологический конфликт", так в период с 23 по 25 августа Молдова отметит 75-ую годовщину освобождения от фашистской оккупации.

"Правительство пытается переставить акценты и отпраздновать другой, по их мнению, трагический день 23-го августа. Я считают такой подход неправильным. Давайте лучше сосредоточимся на позитивных вещах, чем начинать эти идеологические битвы. Я убежден, что парламент не утвердит такой закон", - заявил президент Игорь Додон.

В четверг премьер Майя Санду заявила, что поручила госканцелярии подготовить проект закона о провозглашении 23 августа Днем памяти жертв тоталитарного режима. Он соответствует резолюции Европарламента от 2009 года, который провозгласил этот день Европейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма.

"Мы с правительством считаем правильным чтить память жертв всех режимов, в частности, сталинского и нацистского", - отметила премьер-министр Майя Санду.

Социалисты тоже подвергли критике инициативу главы кабмина. Председатель парламентской фракции ПСРМ Влад Батрынча отметил, что члены формирования не проголосуют за этот проект. Ранее Игорь Додон заявил, что 24 августа на Площади великого национального собрания пройдет грандиозный концерт. Однако во сколько он обойдется - неизвестно, аппарат президента пока не назвал точную сумму. В то же время, лидер либералов Дорин Киртоакэ заявил, что на эти цели потратят полмиллиона евро, а деньги якобы предоставит Россия.