Жители Дурлешт жалуются на разрушенные дороги

Дороги как после бомбежки. Жители столичного пригорода Дурлешты жалуются на непроходимые дороги. Они говорят, что почти все они разрушены.

"В дождь здесь не пройти, камни уносит вниз и невозможно даже выйти со двора".

"Машины проваливаются в ямы. Ломаются".

"Даже скорая помощь не может проехать. Останавливается либо наверху, либо внизу".

Жители пригорода говорят, что не раз обращались по этому поводу к местным властям.

"Куда я только не звонила - ничего. Вы приходите после дождя - это же катастрофа".

Власти лишь разводят руками, говоря, что денег на ремонт улиц нет. Средства есть лишь на ремонт главных дорог.

"Да, улицы в очень плачевном состоянии, потому что они в оползневой зоне. Надо все проанализировать, посмотреть, что и как. Были бы деньги. У нас нет источников, которые мы не использовали", - заявил вице-мэр Дурлешт Ион Арсений.

По вице-мэра Дурлешт, с начала года на ремонт и обслуживание улиц пригорода потратили более десяти миллионов леев.