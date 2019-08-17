На Буюканах открылась ярмарка школьных товаров

Началась подготовка к новому учебному году. Родители штурмуют школьные ярмарки в поисках всего необходимого для детей. Наибольшим спросом пользуются рюкзаки и форма, а также канцелярские товары. Широкий выбор товаров представлен на одной из ярмарок, открытой на Буюканах.

Родители говорят, что собрать ребенка в школу - удовольствие недешевое. Порой траты достигают нескольких тысяч леев.

"Ориентируемся больше на качество, потому что это будут носить дети, поэтому не особо обращаем внимание на цену, прежде всего - качество".

"Выбираем то, что нравится ребенку, ему же этим пользоваться. Собираем его в первый класс. На цену не смотрим, смотрим на качество. До сих пор потратили уже почти три тысячи леев".

"Мы не ищем по цене, берем, что нравится. Рюкзаки, спортивную форму, и другую одежду. Пока потратили 1200 леев. Это недорого. У нас нет четкого лимита, пока ищем остальное".

Торговцы отмечают, что у них есть товары на любой карман.

"Есть ручки от 15 до 25 леев, тетради молдавского производства, стоят 15 леев. Разные блокноты по 110 леев".

"Думаю, цены вполне доступные. У нас есть блузки и юбки, начиная от 250 до 300 леев. Дорогих товаров нет".

"Цены разные. От 680 до 800 леев. У нас товары молдавского и турецкого производства. Есть вещи из кожи и кожзама".

"У нас разные рюкзаки. Стоимость от 390 до 450 леев. Есть и более новые модели по 580 леев".

Школьная ярмарка на Буюканах продлится до 1 сентября.