Появилось шокирующее видео с девушкой, которой муж вылил в рот кипяток

В сети появилось видео с пострадавшей Анастасией Шаповаловой из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком. Его на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Злата Некрасова, которая помогает пострадавшей.

После нападения неадекватного сожителя женщина получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла. Как рассказывает Некрасова, в больницу к Анастасии пришла мать ее гражданского мужа. Она попыталась предъявить пострадавшей претензии в том, что ее сыну грозит слишком большой срок (15 лет).

По словам волонтера, пострадавшей уже сделали операцию и пересадили кожу в области кисти, плечевого сустава, левого глаза и шеи. Сама Анастасия отметила, что после операции у нее все болит, но она терпит, благодаря обезболивающим, передает Униан.

Напомним, в Запорожье мужчина облил кипятком свою жену, пока она мирно спала. Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы. Дети в это время находились в соседней комнате. Пострадавшая 25-летняя Настя - круглая сирота.