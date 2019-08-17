Двойника актера из Друзей приговорили к десяти месяцам тюрьмы

Мужчина использовал украденную банковскую карту, чтобы совершать мошеннические покупки в магазинах.

Двойник актера из сериала Друзья Дэвида Швиммера был заключен в тюрьму на девять месяцев за кражу и мошенничество. Об этом пишет The Guardian.

36-летний Абдула Хуссейни, описанный в суде как "путешествующий, странствующий, кочевой вор", использовал украденную банковскую карту, чтобы совершать или пытаться совершать мошеннические покупки в четырех магазинах в Блэкпуле в сентябре прошлого года, передает Корреспондент.

Он зашел в ресторан-буфет, украл кошелек из пиджака клиента, пока тот был в стороне от своего стола. Вскоре после этого вор начал пытаться использовать карту из кошелька и совершил две успешные покупки в близлежащих магазинах.

Месяц спустя полиция Блэкпула разместила кадр, снятый камерой видеонаблюдения, на своей странице в Facebook, чтобы отследить преступника. Впоследствии эта публикация стала вирусной, с более чем 11 млн лайков.

Представители общественности указали на сходство подозреваемого с персонажем Швиммера, Россом Геллером, в популярном американском ситкоме. Это и привлекло к преступнику столь широкий интерес общественности.