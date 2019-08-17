Еще один фильм Disney побил рекорд в прокате

Истории игрушек 4 стала пятым фильмом-миллиардером компании с начала 2019 года. Высокие сборы также пророчат предстоящим картинам компании.

Пятый проект компании Disney собрал в прокате более миллиарда долларов. Об этом сообщает Variety.

Очередным фильмом-миллиардером стала четвертая часть мультфильма История Игрушек. Он стал пятым проектом Дисней за 2019 год, превысивший миллиардную отметку в прокате, передает Корреспондент.

Высокие сборы также пророчат картинам, которые в ближайшее время должны появится на экране: второй части мультфильма Холодное сердце, Малефисенте-2 и девятой части Звездных войн - Восхождение Скауокера.

В конце июля 2019 года Disney установила новый мировой рекорд по сборам. Среди лент, выпущенных Disney в 2019 году, наиболее прибыльными оказались Мстители: Финал, Капитан Марвел и Аладдин. Также сообщалось, что в Сети показали актрису, выбранную на роль Русалочки.