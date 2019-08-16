Hubble снял две галактики, разрывающие друг друга в клочья

На зрелищном снимке коллапса запечатлены длинные струящиеся потоки газа, звезд и звездной пыли.

Космический телескоп Hubble снял редкий космический коллапс, в ходе которого галактики NGC 4038 и NGC 4039 сталкиваются и разрывают друг друга. В результате два образования должны слиться в одно, передает Корреспондент.

Когда галактики притягиваются друг к другу своей гравитацией, их формы искажаются до неузнаваемости.

По оценкам специалистов, космическое столкновение началось несколько сотен миллионов лет назад. В конце концов, галактики объединятся в одну, что приведет к рождению миллиардов новых звезд.

"Эта небесная огненная буря - обломки столкновения двух спиральных галактик", - имея ввиду длинные струящиеся потоки газа, звезд и звездной пыли.