Новый состав Конституционного суда принес присягу

Парламент сдался под давлением СМИ и общественности. Альянс ПСРМ-ACUM назначил в Конституционный суд Владимира Цуркана и Домнику Маноле. Хотя еще вчера одним из кандидатов был Дмитрий Пулбере. Но после того, как пресса написала, что он уже занимал два мандата в КС, и его назначение будет незаконным, парламентское большинство решило заменить его на социалиста Владимира Цуркана.

Новый состав судей уже принес присягу в парламенте. При этом присутствовал и президент Игорь Додон.

"Клянусь честно и добросовестно выполнять обязанности судьи Конституционного суда. Защищать конституционный строй Республики Молдова и руководствоваться в работе только Конституцией".

Между тем, Андриан Канду отметил, что хотел бы узнать у председателя комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитета, зачем нужно было организовывать конкурс, если за ночь были назначены совершенно другие кандидаты.

"Что случилось с конкурсом, не думаете ли вы, что это была лишь имитация? И как вы думаете, каково это целой стране или, по крайней мере, тем юристам, которые подали документы", - спросил депутат ДПМ Андриан Канду.

"Отвечаю просто: не думаю", - сказал депутат ПСРМ Василий Боля.

А демократ Павел Филип был возмущен тем, что Владимир Цуркан был назначен в КС, хотя он является членом комиссии.

"Вы думаете, что нынешний состав будет менее подвержен политическому влиянию?", - поинтересовался депутат ДПМ Павел Филип.

"Я думаю, что этот состав Конституционного суда не будет подвергаться политическому влиянию", - отметил депутат ПСРМ Василий Боля.

Были вопросы и к другим назначенным кандидатам. Андриан Канду усомнился в аполитичности судьи Домники Маноле, которая на парламентских выборах баллотировалась по спискам блока ACUM. Она выдвинула свою кандидатуру на пост судьи и от правительства, и от Высшего совета магистратуры, но набрала низкий балл по сравнению с другими претендентами.

"Я заслуживаю, господин Канду, быть в списке судей Конституционного суда. Я три года была на баррикадах в Молдове и боролась за соблюдение закона и Конституции", - возразила судья КС Доминика Маноле.

"Итак, следует понимать, что вы заслуживаете стать судьей Конституционного суда, так как участвовали в акциях протеста и стояли на баррикадах. Так? Вам должно быть стыдно перед вашими коллегами, которые участвовали в конкурсах", - подытожил депутат ДПМ Андриан Канду.

Напомним, прежний состав Конституционного суда подал в отставку в конце июня. Судей в КС назначает парламент, правительство и Высший совет магистратуры. Срок их полномочий составляет шесть лет. Первым судей Конституционного суда назначил ВСМ, который предложил Эдуарда Абабея и Сергея Цуркана. Позже правительство назначило Любовь Шову и Николая Рошку. А по итогам конкурса, организованного парламентом, победили Николай Ешану и Владимир Гросу, которых заменили на Домнику Маноле и Владимира Цуркана.