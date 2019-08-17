Названы лучшие смартфоны для геймеров

Первое место в рейтинге занял Asus ROG Phone 2 на базе топового процессора Snapdragon 855 Plus.

Эксперты издания Android Authority составили рейтинг лучших смартфонов для геймеров. Лидером стал Asus ROG Phone 2, базирующийся на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Перечень является актуальным и включает наиболее производительные устройства на август 2019 года, передает Корреспондент.

Лидирующий гаджет от Asus также получил 6,59-дюймовый экран с частотой 120 Гц, 12 ГБУ ОЗУ и объем встроенной памяти от 256 до 512 ГБ. Работает он под управлением операционной системы Android 9 Pie.

На втором месте идет OnePlus 7 Pro c Snapdragon 855, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и частотой обновления 90 Гц. Он имеет от 6 до 12 ГБ оперативной памяти и от 129 до 256 ГБ встроенной.

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Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S10 с процессорами Snapdragon 855 или Exynos 9820, и работающий под управлением ОС Android 9 Pie. Несколько гаджетов линейки получили разные объемы памяти, аккумуляторов, а также разную диагональ экранов.

Так, Galaxy S10e обладает самыми скромными характеристиками - экраном 5,8 дюйма, 6-8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ встроенной памяти. Galaxy S10 имеет несколько более продвинутые характеристики - 6,1 дюйма экран, 8 ГБ ОЗУ и 128-512 ГБ хранилища. Топовая версия отличается от средней диагональю экрана - 6,4 дюйма. Также разнятся версии и объемами батарей - 3100, 3400 и 4100 мАч соответственно.

Далее идут Xiaomi Black Shark 2, Razer Phone 2, Nubia Red Magic 3, Huawei Mate 20 X, Honor Play, Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Redmi K20 Pro.