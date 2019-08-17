На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.

Главный летний праздник отмечается на Апеннинах 15 августа, и абсолютное большинство итальянцев проводит этот день на пляжах. Не был исключением и нынешний Феррагосто, но на сей раз во многих районах страны на море штормило, что, впрочем, не охладило пыл отдыхающих. В результате возникло немало критических ситуаций, когда находившимся в воде людям потребовалась экстренная помощь, передает РИА Новости.

"Сегодня мы подвели итоги "горячего" Феррагосто. На сей раз нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей. Пятилетнего мальчика удалось вытащить из волн бурного моря близ Генуи, а другой восьмилетний ребенок был спасен на знаменитом пляже Монделло в Палермо.

Примечательно, что на Сицилии тонувшего мальчика доставили на берег две наших собаки, одна из которых - лабрадор Кира - вчера впервые вышла на дежурство", - рассказал Пиленга.

По его словам, школа собак-спасателей существует на Апеннинах на добровольных началах уже 30 лет. Она действует при национальной службе Гражданской обороны и имеет соглашение о сотрудничестве с Береговой охраной Италии. В настоящее время в различных областях страны за безопасностью на море помогают следить более 400 собак в красных жилетах, каждая из которых получила на это особую лицензию.

"Все наши четвероногие помощники прошли полный курс специальной подготовки, которая включает в себя даже прыжки в воду с вертолета, и обладают серьезными поисково-спасательными навыками", - отметил представитель SICS. Он подчеркнул, что в школе работают только волонтеры, которые занимаются этой деятельностью в свободное от работы время. По мнению Пиленги, наиболее хорошо приспособлены к спасательной службе на море лабрадоры и золотистые ретриверы, которые и составляют большинство питомцев школы.