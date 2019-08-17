В ЮАР разяренный носорог напал на туристов

Озлобленное животное неожиданно напало на туристическое авто, вызвав панику среди туристов.

В Саби-Сэндс в ЮАР носорог напал на туристический джип с людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как разъяренный носорог неожиданно бросается на авто с людьми. Водитель с достаточно большой скоростью едет по дороге, убегая от животного, передает Корреспондент.

Среди туристов начинается паника, когда носорог начинает рычать и резко сокращает расстояние к машине. Местами животное срезает углы на поворотах дороги прямо через кусты.