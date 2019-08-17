В Берлине запустили микроавтобус без водителя

Жителям Берлина предлагают протестировать самоуправляющийся электрический микроавтобус, который в виде эксперимента в пятницу, 16 августа, запустили на одном из маршрутов в немецкой столице, сообщает DW.

Электрический автобус на шесть мест курсирует в берлинском районе Тегель между конечной остановкой шестой линии метро и набережной Тегельского озера, говорится в пресс-релизе берлинской транспортной компании BVG, передает Корреспондент.

Автобус движется по заранее составленному маршруту длиной 1,2 километра. Он останавливается на всех четырех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 километров в час.

Для поездок не нужно билетов. Среди пассажиров находится сопровождающий, который наблюдает за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций.

На основании тестирования, которое продлится до конца года, будут сделаны выводы, как функционирует это транспортное средство, как его сенсоры реагируют на окружающую среду и погоду и как пассажиры относятся к беспилотным поездкам.